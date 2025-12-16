С новогодним украшением города не спешат

Декорировать город начали во вторник, 16 декабря, с Приморского бульвара, а точнее, с установки на смотровой площадке у центрального фонтана иллюминированной ротонды и инсталляций в виде арфы и саксофона. К полудню рабочие смонтировали металлоконструкции основания и с помощью крана начали устанавливать поддерживающие купол колонны.

По словам Валентина Миленина — представителя монтирующего иллюминацию индивидуального предпринимателя Петина, на ротонду уйдет два-три дня. Параллельно устанавливают световой фонтан и арки на пл.Нахимова. Монтаж всех городских декораций обещают завершить 25-29 декабря.

Всего будет установлено примерно 150 украшений, в том числе на пл.Нахимова, Приморском бульваре, Синопском спуске, на пл.Лазарева, ул.Ленина, пр.Нахимова, в районе улиц Горпищенко, Руднева, на пр.Победы, около ДКР, в Инкермане, на Северной стороне.

На пл.Ушакова снова появится инсталляция в виде семьи оленей, но кедр украсят световыми гирляндами только на пл.Лазарева.

Светящиеся цифры «2026», несмотря на возражения жителей города, опять разместят перед колоннадой Графской пристани.

На столбах на ул.Ленина все так же развесят потешные пушки, а вот ладьи на фонари Большой Морской так и не вернут — их срок эксплуатации уже вышел, а капитальный ремонт слишком дорог.

По словам В.Миленина, все конструкции перед монтажом проверяют на техническую исправность и, если необходимо, ремонтируют. Правда, их внешний вид довольно усталый и отнюдь не праздничный: краска кое-где облуплена, основания колонн тронуты ржавчиной. Но рабочие обещают после установки эти следы прошлогоднего агрессивного воздействия морской среды исправить. На вопрос, почему это нельзя было сделать в межсезонье, отвечают, что из-за тяжести самих металлоконструкций.

«Несмотря на сухое хранение, морская соль, которая осела на металле, свое дело делает и становится причиной ржавчины. Этой конструкции необходима капитальная покраска в цеху, с использованием специальной печи. В Севастополе такие условия есть, но на все потребуется, как минимум, месяц. Надо ободрать старую краску, нанести цинко-грунт, краску и запечь в печи. К тому же, эта конструкция слишком тяжелая и царапается при транспортировке, что обнуляет все проведенные до этого работы. По-хорошему, новогодние инсталляции, которые устанавливаются в городе, должны быть легкими, алюминиевыми, без каких-то сложных манипуляций по уходу и транспортировке», — пояснил один из рабочих.