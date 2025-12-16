Начата подготовка к 2650-летию Керчи

Президент России Владимир Путин распорядился организовать в 2030 году празднование юбилея города Керчи. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчь Республики Крым», — цитирует указ ТАСС.

Региональным и местным властям рекомендовано принять участие в подготовке и праздновании юбилея.

Керчь основана как древнегреческая колония Пантикапей в конце VII — начале VI века до н. э. (примерно 610-590 гг. до н. э.) выходцами из Милета — одного из самых могущественных полисов Ионии (области у западного побережья Малой Азии). Это делает ее одним из древнейших городов России, история которого насчитывает более 26 веков.