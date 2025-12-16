На площади Нахимова будет новая елка

В Севастополе устанавливают главную городскую елку. В этом году ее местоположение на пл.Нахимова немного изменили из-за соседства с вагончиками передвижной исторической выставки.

Сама елка будет другой. Новую привезли из Москвы и уже монтируют. Зеленый металлический каркас начали собирать 15 декабря. Новая елка будет опять искусственной и конусообразной. Однако, как рассказали «Севастопольской газете» рабочие, с выносными ветками, что придаст дереву более естественный вид. Высота елки — 18 метров, не считая макушки в виде пятиконечной звезды. Игрушки будут серебристыми, золотистыми и белыми. Среди веток вмонтируют светящиеся гирлянды.

Рабочие пообещали, что елка будет нарядной как в темное, так и в светлое время суток.