Корабли ЧФ несут службу в штатном режиме

Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.

«Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — отметил начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1 ранга Алексей Рулёв.