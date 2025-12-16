Днепровский мост чинят по требованию железной дороги

В воскресенье, 14 декабря, дорожные службы перекрыли две полосы дороги на Днепровском мосту и объявили о начале внепланового ремонта. Ожидаемо: на следующий день жители Корабельной стороны массово опоздали на работу. Многие добирались до центра города пешком. От Малахова кургана транспорт стоял гигантской пробке.

— К сожалению, это вынужденная мера для проведения ремонтных работ, которые были запланированы. Выполнить их планировали в декабре. Это связано с предоставлением нам технологических окон от железнодорожников. Будет ремонтироваться верхняя и нижняя части моста. Необходимо заменить деформационные швы. В процессе эксплуатации образовались трещины. Вода попадала в металлоконструкции, соответственно, это имело негативное воздействие. Наблюдалось обваливание и осыпание штукатурки непосредственно на перроне. Представители Крымской железной дороги неоднократно обращались к нам по этому вопросу, — объяснил журналистам директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, сейчас подрядчик выполняет работы на правой стороне моста — на это потребуется несколько дней. Потом рабочие переместятся на левую полосу этой же правой стороны. Конструкции моста защитят щитами, которые предотвратят осыпание штукатурки на перрон.

Специалисты департамента транспорта мониторят ситуацию на дорогах и по возможности корректируют работу светофоров.

— Имейте в виду, если здесь увеличить фазу зеленого света, то, соответственно, фаза красного света автоматически увеличится со стороны спусков Котовского и Троллейбусного, — предупредил С.Таматаев на предложение ликвидировать пробку при помощи светофора.

Кроме этого, он напомнил, что в ближайшем будущем Днепровский мост ждет капитальная реконструкция.

— Проектно-изыскательские работы уже начаты и по большей части находятся на завершающей стадии. После завершения будем определять источник финансирования и приступим к реконструкции. Достаточно долго мосту не уделялось внимание. В 2009 году проводились последние ремонтные работы. Время прошло, и необходимо провести новую реконструкцию, — «обрадовал» директор дептранса.

Как будет решаться вопрос с организацией дорожного движения и какие схемы проезда в город с Корабельной стороны предложат населению, чиновник не знает.

— Что касается проведение капитального ремонта и реконструкции, в самом проекте будет схема организации дорожного движения, и мы будем действовать согласно проекту. Он находится в процессе разработки, — объяснил С.Таматаев.

Путепровод у железнодорожного вокзала в Севастополе, построенный в 1948 году и реконструированный в 2013 году и названный Днепровским, был признан предаварийным после обследования в 2019-м. Проектную документацию для реконструкции за 14,4 млн рублей поручили выполнить ООО «Веста» к концу 2021 года. В августе 2024-го к госконтракту было составлено допсоглашение, которым сумма работ удваивалась, а срок сдачи проекта переносился на конец 2025 года.