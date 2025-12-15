Зажгли первую ханукальную свечу

Вечером в воскресенье, 14 декабря, на пл.Восставших вокруг установленной накануне большой Меноры собрались члены еврейской общины города, чтобы увидеть, как главный раввин Севастополя зажжет первую ханукальную свечу.

— Мы хотим этот радостный свет привести не только для себя, а для всех жителей города, — сказал главный раввин Беньямин Вольф.

Праздник отмечается в честь исторического события, когда в 164 году до н.э.иерусалимский храм был освобожден от захватчиков.

Когда иудеи пришли в храм, они увидели, что кошерного масла нет, а нового надо было ждать восемь дней. Они нашли масло только на один день. Но произошло чудо: масло горело восемь дней. Именно поэтому теперь все восемь дней зажигают по одной свече, чтобы каждый день делать добрые дела, не кивая на сделанное вчера.

— Так мы выгоняем тьму светом, — объяснил Б.Вольф.

Начиная церемонию, он напомнил, что утром первого дня Хануки в Австралии был совершен теракт и погиб его коллега, и отметил, что в Севастополе нет антисемитизма.

Б.Вольф также сказал, что Ханука также считается праздником воспитания. Детей приучают к тому, чтобы делиться тем, что они имеют с нуждающимися.

На вопрос, какова сейчас численность еврейской общины, Б.Вольф ответил, что в списках значатся 3600 севастопольских семей. Многие активно участвуют в национальных праздниках. После зажжения первой свечи и свечи-«служки» все участники праздника отправились в синагогу, чтобы отметить это событие.