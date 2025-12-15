В Черном море зафиксировали более 30 землетрясений за три дня

В районе Севастополя сейсмостанции с 12 по 14 декабря зафиксировали более 30 землетрясений разной магнитуды.

— С 12 декабря по сегодняшний день крымской сетью станций наблюдается сейсмическая активность природного характера в Черном море Севастопольского района, — сообщила ТАСС заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. сказала собеседница агентства.

Все события приурочены к одному очагу, расположенному на глубине 3-5 км в 11 км от побережья. По предварительным данным, интенсивность на побережье составила 4-4,5 балла. Продолжается сбор макросейсмических данных.

Как уточнила М.Бондарь, за это время сейсмологи зафиксировали 32 толчка. Так, в пятницу, 12 декабря в 20.13 мск жители Севастополя ощутили землетрясение, следом за которым последовало 16 слабых афтершоков. В субботу специалисты зафиксировали шесть землетрясений, в воскресенье — еще девять.

Последнее землетрясение специалисты зафиксировали 14 декабря в 9.47 мск.

— Сложно говорить о прогнозах. Наблюдаем, изучаем и не забываем о том, что для людей опасность представляют не землетрясения, а здания, и всегда нужно помнить, как себя вести в подобных ситуациях, — добавила собеседница агентства.

Жители Севастополя ощутили два землетрясения: вечером 12 декабря и в ночь на 14-е. Сейсмологи РАН Крыма просят всех почувствовавших толчки отписаться в телеграм-чате «Землетрясения Крыма».