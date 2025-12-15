Установлены единые дни последнего звонка и выпускного

В этом учебном году последние звонки планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все субъекты страны.

В программу последних звонков и выпускных вечеров в образовательных организациях предложено включить: церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации; чествование представителей многодетных и многопоколенных семей; выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специальной военной операции.

В рамках подготовки к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности. Отдельное внимание рекомендовано уделить обеспечению доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.