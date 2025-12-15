Технологические нарушения в сетях на Фиоленте продолжаются

В понедельник, 15 декабря в 18.12 ФГУП «102 ПЭС» сообщил об отключении электроэнергии следующих потребителей в районе Монастырского и Фиолентовского шоссе в СНТ «Фронтовик», «Дубок», «Милосердие», «Электрон-2» , «Риф», «Берег», «УЧФ», «Фиолент», в ПУ ФСБ, ФГУП «Росморпорт», ООО «К-Телеком».

Аварийно-восстановительная бригада направлена, проводятся восстановительные работы!

Вся информация о технологических нарушениях и отключениях потребителей публикуется в телеграмм канале предприятия.

«При возникновении аварийной ситуации, дежурный диспетчер ФГУП 102 ПЭС занят оперативными переговорами и подключением отключенных потребителей, и не в состоянии ответить на все входящие телефонные звонки. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщает телеграм-канал 102 энергосети.