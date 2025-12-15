Театральный занавес нарисовала белорусская художница

Севастопольский государственный театр оперы и балета подвел итоги международного конкурса на создание дизайна антрактно-раздвижных театральных занавесов основной и малой сцен.

Победителем стала художница из Минска, член Белорусского союза художников Ольга Мельник-Малахова. Организаторы конкурса отметили высокий уровень творческих работ и особо выделила проект О.Мельник-Малаховой за оригинальность и выразительность художественного решения, а также соответствие техническим требованиям сцены.

Работа победителя будет поэтапно реализована и предстанет перед зрителями в дни открытия театра.