СПЧ РФ обратился в ЮНЕСКО в связи с задержанием российского археолога

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в ЮНЕСКО по делу арестованного в Польше ученого-археолога Александра Бутягина.

«Обращение постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека к гендиректору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани было направлено сегодня за подписью [главы совета] Валерия Фадеева», — цитирует сообщение телеграм-канала совета ТАСС.

Отмечается, что в российском СПЧ расценивают задержание ученого как «преследование под надуманными предлогами и в политических целях общепризнанного деятеля науки и культуры в связи с осуществлением им своей профессиональной деятельности».

«Просим Вас <...> предпринять усилия по восстановлению прав Бутягина, который как ученый и исследователь стал жертвой нарушений прав человека в области компетенции ЮНЕСКО», — говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, которое приводит телеграм-канал.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

В Эрмитаже А.Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и возглавляет Мирмекийскую экспедицию Эрмитажа в Керчи. В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму.

Ученых не запугать

Ученые, проводящие раскопки на Крымском полуострове, продолжат работу, несмотря на арест в Польше российского археолога А.Бутягина, сообщил ТАСС директор Института археологии РАН Николай Макаров.

«Нет, не повлияет, раскопки не прекратятся, — ответил он на вопрос журналиста о том, повлияет ли ситуация на археологическое исследование Крымского полуострова. — Настоящих ученых ничем не испугать».

Как сообщается в телеграм-канале Института археологии РАН, на протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, А.Бутягин неуклонно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований: юридические и этические. Он получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти.

«Задержание высокообразованного и ответственного археолога, скрупулезно выполнявшего свои профессиональные научные обязанности и тщательно придерживавшегося буквы закона при исследовании древностей, абсурдно по своим мотивировкам, нарушает международные правовые нормы и этику международного научного общения. Мы надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации и со своей стороны сделаем все возможное для его освобождения», — говорится в сообщении.