Создадут Азово-Сивашский национальный парк

Правительство России утвердило постановление о создании Азово-Сивашского национального парка в Херсонской области, который будет интегрирован в систему особо охраняемых природных территорий страны, сообщили в пресс-службе кабмина.

Нацпарк создается на территориях Генического и Новотроицкого муниципальных округов. Его площадь составит более 37 тысяч гектаров.

«Решение позволит сохранить природные комплексы островов, полуостровов и мелководных лагун в заливе Сиваш Азовского моря. Эта территория служит местом обитанием редких и исчезающих видов животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу России», — говорится в сообщении.

Создание парка предусмотрено программой социально-экономического развития новых регионов.