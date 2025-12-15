Севастопольгаз наказали за просроченную газификацию

Должностные лица госпредприятия оштрафованы на 350 тысяч рублей за нарушения сроков подключения новых абонентов.

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства в деятельности ГУП «Севастопольгаз». Выявлены факты нарушения сроков технологического присоединения к газораспределительной сети домовладений и земельных участков по договорам, заключенным с собственниками в 2024 году.

В отношении должностных лиц госпредприятия возбуждено восемь дел об административном нарушении. Рассмотрев материалы дел, управление ФАС по Республике Крым и Севастополю оштрафовало виновных на общую сумму 350 тысяч рублей, — сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Публичное акционерное общество (ПАО) «Севастопольгаз» было национализировано и присоединено к ГУП «Севастопольгаз» в октябре 2024 года. Поводом для национализации стал вывод прибыли через сеть подставных лиц в том числе для финансирования деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Но, как оказалось, и ГУП не спешит со сроками газификации.