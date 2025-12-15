Главная Новости Деньги Бизнес

Севастопольгаз наказали за просроченную газификацию

Хрулёва Инга

Должностные лица госпредприятия оштрафованы на 350 тысяч рублей за нарушения сроков подключения новых абонентов.

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства в деятельности ГУП «Севастопольгаз». Выявлены факты нарушения сроков технологического присоединения к газораспределительной сети домовладений и земельных участков по договорам, заключенным с собственниками в 2024 году.

В отношении должностных лиц госпредприятия возбуждено восемь дел об административном нарушении. Рассмотрев материалы дел, управление ФАС по Республике Крым и Севастополю оштрафовало виновных на общую сумму 350 тысяч рублей, — сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Публичное акционерное общество (ПАО) «Севастопольгаз» было национализировано и присоединено к ГУП «Севастопольгаз» в октябре 2024 года. Поводом для национализации стал вывод прибыли через сеть подставных лиц в том числе для финансирования деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Но, как оказалось, и ГУП не спешит со сроками газификации.

