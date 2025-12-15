Ремонт на Днепровском мосту создал гигантскую пробку

Жители Корабельной стороны 15 декабря массово опоздали на работу на полтора-два часа из-за незапланированного ремонта деформационных швов путепровода и низовых плит и балок пролетного строения.

Пробки начинались по улице Героев Севастополя с пересечений с улицами Истомина, Розы Люксембург, Брестской. Жители улиц Генерала Жидилова, Макарова, Горпищенко, Проспекта Победы, Рабочей и пл.Ластовая были заблокированы на дороге. Путь только от ул.Истомина до Малахова Кургана занимал 40 минут. Многие пассажиры покидали стоящий транспорт и шли пешком, пытаясь дозвониться на работу и предупредить об опоздании. Но и со связью были проблемы.

Бригадир рабочих на мосту, агрессивно реагировал на прохожих и журналистов, пытающихся сфотографировать их работу.

Внеплановый ремонт Днепровского моста начался вечером в воскресенье, 14 декабря. Как сообщили в правительстве Севастополя, некоторые элементы конструкции срочно потребовали укрепления. Дорожные работы продлятся до 20 декабря.