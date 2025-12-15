Отметили 90-летие скульптора Виктора Суханова

В Балаклавском дворце культуры 14 декабря отметили 90-летний юбилей севастопольского скульптора Виктора Суханова. По случаю этого события провели торжественный вечер и праздничный концерт.

Как прозвучало на празднике, В.Суханов творит 82 года: в его работах запечатлена история Севастополя и Балаклавы.

Среди творений мастера — памятник воинам 7-й бригады морской пехоты в Хмельницком, памятники медицинским работникам — участникам обороны и освобождения Севастополя у Первой горбольницы, разведчикам Черноморского флота в Екатерининском сквере, генерал-майору Петру Новикову и подполковнику Герасиму Рубцову в Балаклаве, комплекс Героям эскадры на Приморском бульваре.

К юбилею скульптора в Балаклавском дворце культуры (1-е отделение Золотой балки) открыта фотовыставка работ мастера. Увидеть ее можно до 17 декабря.