На Санун-горе появится жилой квартал с роботизированными парковками, прудом и фонтаном

Как сообщил руководитель проекта «Севпроектмонтаж» Дмитрий Зарубин, согласно генплану, это зона планируемой жилой застройки, разве что часть территории попадает под ограничение 100-метровой зоны отчуждения, с запретом строить объекты капитального строительства, там будет располагать парк. Также есть ограничение по высотности застройки, жилые дома запроектированы до 32 метров высоты .

Общая площадь участка застройки – 48,1 га. Основной объект образования – в «Сапун-гора-1», на смежной территории. В «Сапун-гора -2» построят детские сады

«У нас есть договоренность не раздувать количество детских садов и школ, а идти совместно на той территории в рамках сбалансированной системы распределения мест», – сообщил Д.Зарубин.

По генплану, в зоне застройки, – три объекта регионального значения: Центр культурного развития, детская библиотека, объекты дополнительного образования. Последние два расположатся во встроенных помещения первых этажей. Все три объекта должны быть переданы городу. Также городу обещают передать 10 тысяч кв метров квартир с отделкой и примерно 2 тысяч кв м коммерческих помещений.

На смежной с Мемориальным комплексом территории планируется построить тихий парк, с ФОКом, фуд-кортом, рестораном, торговым центром и гостиницей «3-4 звезды». В парке будет фонтан, пруд-накопитель, зона тихих аттракционов, которые обещают расположить так, чтобы их не было видно со стороны Мемориального комплекса, площадки для падел -тенниса.

Что касается медучреждений, то они (поликлиника и станция скорой помощи) будут на смежных участках». Всего было сказано о предусмотренных в микрорайоне 2500 рабочих местах, что составляет почти треть его населения.

«Схема коммунальной инфраструктуры также нами проработана. Мы понимаем, где и как, но не понимаем, когда мы будем брать энергию и ресурсы», – признался Д.Зарубин..

Он также сказал, что самый сложный вопрос – транспортная инфраструктура. В связи с этим разработчики предложили перестроить схему движения. Из нововведений – организация двухуровневых роботизированных парковок. Будут также гостевые парковки и парковки для коммерческих организаций.

Концепцию одобрили в целом, без архитектурных деталей, которые обещали обсудить потом.