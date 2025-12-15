На Фиоленте продолжается борьба за свет

Как оказалось, поверх кабеля проходит каменный забор. Эта авария не дает технической возможности подключить дополнительные мобильные генераторы, поэтому из семи, завезенных 14 декабря на Фиолент, работают только два.

«Сейчас аварийно-восстановительная бригада занимается решением проблемы — будут прокладывать новый кабель», — сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Когда кабель восстановят, смогут включить дополнительные генераторы на наиболее проблемных участках. Для садовых товариществ будут установлены графики энергоснабжения, которые опубликует в соцсетях ФГУП «102 ПЭС».

На Фиоленте сейчас работают три выездные бригады и восемь бригад оперативного контроля дизельно-генераторных установок (ДГУ). Генераторы заправляют топливные компании «Атан» и «ТЭС», с ними город заключил договор. Также на базе «102 ПЭС» работает мобильный топливозаправщик. На задействованных предприятиях скорректировали графики дежурств, чтобы в часы пик работали все необходимые специалисты.

«Помимо перечисленного, учитывая проблемы прошлого года, выполнили секционирование сети 0,4 кВт для равномерного распределения нагрузок», — уточнил губернатор.

Небольшие заморозки, случившиеся в Севастополе в воскресенье, 14 декабря, стали причиной перегрузки и аварий 102-й энергосети Минобороны на Фиоленте: сначала на воздушной линии, а потом и подземной между двумя трансформаторными подстанциями. Без электроэнергии остаются 12 садовых товариществ, в которых постоянно живут люди. Другого способа отопления, кроме как электричеством, в этой части Фиолента нет. Газ туда еще не дошел.