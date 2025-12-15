К выходным потеплеет

Дожди, местами со снегом пройдут на юге России в начале недели в связи со смещением арктического фронта. Потепление начнется в регионе со среды-четверга, и к концу недели показания термометров повысятся в среднем на 4-6 градусов, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Арктический фронт принес в субботу, 13 декабря, на юг России резкое похолодание, сильный ветер и дожди, местами вперемешку со снегом. Непогода внесла коррективы в работу некоторых служб реагирования.

В Краснодарском крае в начале недели сохранятся небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег и снег, сильные гололедно-изморозевые отложения местами будут создавать проблемы на дорогах. Во вторник днем воздух прогреется до 0-2 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до 3 градусов со знаком «минус».

В горах Сочи, по данным Гидрометцентра, в начале недели прогнозируют сильные осадки — дождь, снег и мокрый снег, на дорогах курорта — местами гололедица. Горнолыжные курорты на фоне похолодания и выпавших в горах осадков активно начали готовить трассы для катания с помощью ратраков и пушек искусственного оснежения. Ожидается, что старт сезона катания откроется уже на этой неделе. Во второй половине недели, по данным сервиса Gismeteo, ожидается малооблачная погода, температура воздуха в прибрежной части курорта прогреется максимально до 13 градусов тепла.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели температура воды в Азовском море в акватории Приморско-Ахтарска составит 5 градусов со знаком «плюс», Темрюка — 7 градусов. В Черном море — значительно теплее: в акватории Анапы — 12 градусов, Новороссийска, Геленджика и Туапсе — 13 градусов, Сочи — 14 градусов тепла.

О погоде в Крыму

В Крыму атлантические циклоны продолжают сдерживать вторжение арктических воздушных масс на территорию полуострова. Ожидается теплая неделя без осадков, при этом среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 1-2 градуса выше климатической нормы, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, в ночь на вторник температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. В четверг ночные температуры составят от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на южном побережье — до 5 градусов тепла. Днем в четверг воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. В пятницу и выходные дни погода останется без существенных изменений: осадков не ожидается, ночью температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем — от 7 до 12 градусов тепла.