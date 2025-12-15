Изменят схему автобусного маршрута №27

С 1 января некоторые рейсы автобуса будут заходить на 1-е отделение Золотой балки. Изменения позволят обеспечить транспортную доступность нового дома культуры.

Маршрут №27 станет полноценным внутригородским маршрутом и объединит все основные районы Балаклавы. Время его работы продлено до 21.30, чтобы публика и кружковцы смогли уехать домой после завершения культурных мероприятий.

Новое расписание будет опубликовано на сайте дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме автобуса №27 этот район обслуживает маршрут №33 «1-е отделение Золотой балки — железнодорожный вокзал (через ул.Горпищенко)». Его режим работы останется прежним.