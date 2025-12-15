Фиолент опять без света

Поздно вечером 14 декабря губернатор Михаил Развожаев сообщил в соцсетях, что «произошел порыв воздушной линии, которая питает 20 СНТ и ТСН». Без света, а значит и без отопления, остались дома в районе Монастырского и Фиолентовского шоссе. Специалисты 102 ФГУП ПЭС приступили к восстановительным работам. Трансформаторную подстанцию ТП-1 на 5-й линии специалисты запитали от предоставленного правительством Севастополя дизель-генератора на 1 МВт. Возобновить электроснабжение обещали ближе к полуночи.

Губернатор напомнил, что в прошлую зиму город закупил дизель-генераторы на 10 МВт для разгрузки электросетей в момент пиковых нагрузок.

К полуночи запустили еще две генераторные установки и запитали семь СНТ.

Но около двух часов ночи произошел еще один порыв — повреждена кабельная линия между двумя трансформаторными подстанциями. Специалисты 102-й энергосети при помощи мобильной лаборатории ищут место повреждения. По состоянию на 9.37 понедельника, 15 декабря, без электроэнергии остаются семь трансформаторных подстанций и 12 садовых товариществ.

По сообщению губернатора, на Фиолент отправили еще пять дизель-генераторных установок (к двум установленным 14 декабря). Они будут находиться там постоянно, чтобы при аварийных ситуациях в сети оперативно запитывать трансформаторные подстанции.

М.Развожаев отметил, что правительство Севастополя работает с Минобороны по 102-й ПЭС: «Городу нужна именно ее гражданская часть инфраструктуры, которая уже в основном обслуживает население. Вопрос передан на федеральный уровень, президент дал поручение рассмотреть передачу. Системная модернизация сетей — единственный путь к тому, чтобы в будущем подобных проблем не было».