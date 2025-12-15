Две школы закрыли на карантин

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю на полуострове отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

В Севастополе с 8 по 14 декабря заболело респираторными инфекциями 3270 человек, показатель на 10 тысяч/населения — 58,2, выше уровня предыдущей недели на 23,4 %, но ниже уровня эпидемического порога на 14,0.

Две школы города закрыты на карантин полностью, частично в 17 школах закрыт 31 класс. В 10 дошкольных образовательных учреждения Севастополя закрыты 11 групп.

В Республике Крым за неделю респираторными вирусными инфекциями заболело 8812 человек, показатель на 10 тысяч/населения 46.1. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 3,1%. Приостановлен учебный процесс в 46 классах 20-ти школ и в 36 группах 22 дошкольных образовательных учреждений.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии. Также отмечается циркуляция вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет — 34,0%.