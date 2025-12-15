Доходы севастопольцев оказались ниже среднероссийских

Севастополь занял 54 место в рейтинге 85 регионов России по уровню доходов населения, следует из исследования «РИА Новости» по итогам третьего квартала 2025 года.

Согласно исследованию, медианный доход жителей Севастополя в 2,22 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Среднедушевые доходы жителей города-героя в третьем квартале текущего года составили 53,8 тысяч рублей в месяц. Это ниже среднего уровня доходов по стране, который в третьем квартале составил около 73 тысячи рублей в месяц, что на 9,6 тысячи рублей больше, чем в третьем квартале прошлого года.

По соотношению доходов и фиксированного набора товаров и услуг в рейтинге лидирует Ненецкий автономный округ, где этот показатель находится на уровне 5,85. Также в десятке первых по этому показателю — Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, Москва, Магаданская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская области, Адыгея. Там стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг превышает доходы людей как минимум в три раза.

Самые высокие среднедушевые доходы в третьем квартале зафиксированы на Чукотке, которая по покупательной способности расположилась на третьей строчке рейтинга, — 207,2 тысячи рублей. Далее идет Ненецкий автономный округ (171,9 тысячи рублей). В восьми российских регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей.

Из субъектов ЮФО Республика Крым расположилась на 66 месте со среднедушевым доходом — 49,6 тысяч рублей. Ростовская область — на 17-м — 72,4 тысячи рублей. Краснодарский край на 14-м — 77,9 тысяч рублей.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости набора товаров и услуг в рейтинге агенства у Ингушетии (1,2), где среднедушевой доход составляет 26,8 тысячи рублей. Также в аутсайдерах списка Тува, Карачаево-Черкесия, Алтай и Ставропольский край.