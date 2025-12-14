Проезд по мосту у вокзала частично ограничили

Дорожные службы в воскресенье, 14 декабря, приступили к внеплановому ремонту Днепровского моста — отдельные элементы конструкции потребовали укрепления. Как сообщили в правительстве Севастополя, это не капитальный ремонт, работы продлятся недолго. Движение будет частично ограничено до 20 декабря.

Дорожники ремонтируют деформационные швы моста и обустраивают защиту низовых плит и балок пролетного строения.

Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку и закладывать время на возможные заторы на этом участке.

Заезжать в город через Корабельную сторону не рекомендуется.

Возможны изменения и в работе общественного транспорта.

Путепровод у железнодорожного вокзала в Севастополе, построенный в 1948 году и реконструированный в 2013 году, был признан предаварийным в 2019-м. Готовится проектная документация для его капитального ремонта.