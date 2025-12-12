Зоопарк в Верхнесадовом работал без лицензии

Как выяснилось, альпак, кроликов, лам, коз и других животных использовали в культурно-зрелищных целях без необходимых документов.

Специалисты Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры вместе с экспертами Россельхознадзора проверили, как в зоопарке в Верхнесадовом соблюдают законы об обращении с животными. Выяснилось, что зоопарк работал без необходимой лицензии, не было специального места для хранения биологических отходов, отсутствовали ветеринарные документы на корма для животных.

После проверки природоохранный прокурор потребовал устранить все нарушения — требования выполнены. Директор фирмы, владеющей зоопарком, оштрафован на 50 тысяч рублей.

Сейчас предприятие оформило нужную лицензию и работает легально.