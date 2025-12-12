Выделили средства на прибавку к зарплате медикам

Всего же российские регионы дополнительно получат на зарплаты медицинских работников в 2026 году более 9,6 млрд рублей. Из них более 245 млн — направлены в Республику Крым, а 11,6 млн рублей — в Севастополь.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства пойдут на достойную оплату труда врачей и среднего медицинского персонала и будут распределены через бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников: в следующем году в медицинские учреждения поступят на работу более шести тысяч врачей и свыше восьми тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

В Севастополе штатная численность департамента здравоохранения сейчас составляет 2144 единицы.