Вместо тополей будут расти липы

Работы ведутся под руководством департамента экологии.

«Весь дендрологический ассортимент , который представлен в рамках выполнения акции соотносится с дендрологическим ассортиментом, утвержденным в Севастополе. В рамках контракта предусмотрен уход за новыми деревьями в течение всего следующего года, это: полив, обрезка и подкормка зеленых насаждений», — рассказала пресс-службе городского правительства начальник отдела регулирования природопользования и государственного учета Севприроднадзора Вера Толкачева.

Подрядчик выкорчевывает пни, оставшиеся от тополей, обеззараживает лунки, применяет стимуляторы роста корней и вносит новый грунт. После высадки деревья подвязывают и защищают стволы от повреждений.

«На сегодняшний день мы уже высадили 45 лип. Закончим на Гоголя до 15 декабря», — пообещал руководитель подрядной организации Петр Кирдан. Озеленители работают в сложных условиях: газоны узкие, а улица оживленная. Приходится использовать малогабаритную технику и ручной труд.

Акция продолжится и в следующем году уже на улицах Семипалатинская и Фадеева. Всего под руководством Севприроднадзора намечено высадить 74 хвойных дерева, 179 — лиственных и 62 кустарника.