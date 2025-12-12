Въезд в город застроят 16-этажками

Соединение трех концепций (одна из них была одобрена Архитектурно-художественным советом в ноябре 2024 года и уже реализуется застройщиком — компанией «Интерстрой») дает законченное представление, что будет на этой территории: жилая застройка, улично-дорожная сеть, социальные и коммунальные объекты.

Как сообщил заместитель губернатора Максим Жукалов, все три проекта согласуются и будут реализовываться поэтапно с учетом формирования социальной инфраструктуры и прокладки дорог. Инвесторы обоих участков между собой взаимодействуют, проектные решения увязаны.

Микрорайон с парком и транспортным узлом

Первым рассмотренным проектом, разработанным АПБ «Основа», предлагается строительство на частной арендной территории площадью 25 га. Речь идет об участке на въезде в Севастополь по Балаклавскому шоссе. По ПЗЗ эта территория сейчас сельхоззона, но по новому генплану отнесена к многоэтажной жилой застройке.

Проектировщики заложили высоту зданий до 50 метров (при разрешенных 56), предусмотрев разноуровневую застройку. Было предложено два варианта застройки, из которых совет выбрал первый, но со вторым вариантом озеленения.

Микрорайон рассчитан на 7143 жителя и 3830 квартир. Общая площадь продаваемых квартир — 200 тысяч кв.м, а 20 тысяч кв.м предназначены под коммерческие помещения.

В центральной части будет школа и детский сад расширенной площади, с учетом потребностей и жителей соседнего частного сектора. В северной части микрорайона предусмотрен панорамный парк вдоль трассы. Он станет буфером между дорогой и жилыми домами.

Разработчики намерены максимально освободить дворы от автомобилей, для чего предусмотрели подземные и надземные парковки. Саму застройку микрорайона они определили как ритмичную — от пяти до 15 этажей.

В центре микрорайона по первому варианту предлагалось разместить библиотеку с большим сквером вокруг, сделав этот объект главной зоной притяжения. Во втором варианте к объему озеленения добавили еще одно общественное пространство — парк вокруг школы и детского сада.

По словам руководителя АПБ «Основа» Максима Стрецкиса, проектировщики поставили перед собой задачу решить вопрос въезда в город по федеральной трассе и сделать развязку, которая позволит избежать пробок.

— Мы предлагаем немного скорректировать формирование транспортного пересадочного узла, разместить на нашей территории четырехуровневую парковку с зеленой кровлей, а также двухуровневую развязку. Вдоль железнодорожных путей мы располагаем станцию высадки для городской электрички и небольшой автовокзал на 10 перронов. У нас также идет перенос с 5-го километра транспортно-пересадочного узла для автобусов и троллейбусов именно в это место, — продолжила представление проекта архитектор АПБ Мария Шанцуева.

Строительство поделили на четыре очереди.

Микрорайон «Славный»

Разработкой градостроительной концепции так называемого «15-минутного города» занималось АБ «Монолит». Они назвали планируемый микрорайон «Славный».

Компания предлагает не просто жилую застройку, а целостную самодостаточную городскую среду, со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Будущим жителям микрорайона обещаны пешеходная аллея, парк, досуговые и спортивные учреждения, социально значимые объекты.

Общая площадь застройки — 600 тысяч кв метров на 64 га. Из них 390 тысяч кв.м — это жилье, а чуть более 19 тысяч кв.м — встроенные или отдельно стоящие коммерческие помещения. Жильем предполагается обеспечить 13,9 тысяч человек, для города это будет означать дополнительные 4,6 тысяч рабочих мест.

Предусмотрены спорткомплекс и концертный зал на полторы тысячи мест. Также планируется построить храм, пожарное депо и четыре опорных пункта полиции, школу на полторы тысячи учащихся и два детских сада по 390 мест каждый. Планируется организовать километровый променад с общественными пространствами, летними кафе, Аллеей выдающихся людей Севастополя и панорамным парком с видом на виноградники и горы.

Парковочное пространство в микрорайоне будет организовано по принципу «двор без машин». На территории предусмотрены отдельные наземные парковки и паркинги, в том числе подземные.

Застройка предполагается смешанной этажности — от семи до 16 этажей.

Сначала проложат сети

«Все эти проекты достаточно комплексные и являются первым этапом начала реализации генерального плана Севастополя в целях изменения градостроительной ситуации», — пояснил М.Жукалов. А предложенный проектировщиками транспортно-пересадочный узел, по его словам, фактически станет продолжением реконструкции развязки на 5-км.

Сроки реализации проектов будут зависеть от обеспеченности территории коммунальной и инженерной инфраструктурой.

«Потому что раньше, чем будут возможности по нормальному жизнеобеспечению жителей, реализация территорий будет невозможна. В генплане эти мероприятия заложены, сейчас определяются механизмы, как их реализовать», — прокомментировал обсужденные и одобренные Градсоветом проекты замгубернатора.

Следующим этапом станет вынесение их на заседание архитектурно-художественного совета.