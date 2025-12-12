В Польше задержали российского археолога

Польские спецслужбы на прошлой неделе по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина за археологические раскопки в Крыму.

По сведениям радиостанции RMF FM, российского археолога задержали по пути из Нидерландов на Балканы. Он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, в настоящее время ожидается официальный запрос из Киева на экстрадицию.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский. В беседе с агентством PAP он сообщил, что А.Бутягин был задержан 4 декабря сотрудниками Агентства внутренней безопасности по поручению окружной прокуратуры в Варшаве и на основании запроса украинской стороны о правовой помощи.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог А.Бутягин, руководитель Мирмекийской экспедиции (Керчь) объявлен в розыск Украиной в декабре 2024 года. Это следует из данных украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно базе данных, на Украине ему также заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. А.Бутягина обвиняют по статье о незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщил телеканалу TVN24 пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба.

«Деяние, которое вменяется прокуратурой Украины задержанному гражданину России, соответствует в польском Уголовном кодексе преступлению, предусмотренному статьей 125 пунктом 1, за него следует лишение свободы на срок от одного года до 10 лет», — заявил П.Скиба.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили А.Бутягина и «находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте».

Археологи РФ работать в Крыму будут

Российские археологи работали и будут работать в Крыму, украинской власти пора признать реалии, заявил ТАСС директор Института археологии РАН, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров, комментируя ситуацию с задержанием российского археолога в Польше.

«Российские археологи работали в Крыму и будут вести исследования в Крыму, эти исследования ведутся на основании тех разрешительных документов, которые выдает Министерство культуры — открытые листы, которые не признаются по-прежнему украинской властью, которой давно пора признать реалии. Российским археологам можно пожелать продолжать работу и, конечно, быть осторожными, потому что не везде российских археологов воспринимают как научных партнеров», — заявил Н.Макаров.