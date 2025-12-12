Утвержден план строительства электроподстанции «Нахимовская»

В Севастополе с рабочим визитом 11 декабря находился министр энергетики РФ Сергей Цивилев. На совещании с губернатором Михаилом Развожаевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым он обсудил развитие электроэнергетики на территории полуострова, сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Вместе с двумя руководителями регионов мы сегодня детально обсудили состояние энергетики этих субъектов. Мы разбирали детально конкретные проекты, утвердили план работы по строительству подстанции «Нахимовская» в Севастополе. Также мы говорили сегодня о реализации проекта по строительству накопителей электрической энергии в Республике Крым и о многих других проектах в области энергетики. Я хочу отметить слаженную работу и региональных команд, и всех предприятий, которые работают на территории этих регионов», — сказал С.Цивилев.

Детали строительства электроподстанции «Нахимовская» глава города и министр обсудили во время двусторонней встречи.

«Сергей Евгеньевич дал поручение ответственным лицам начинать все необходимые действия для строительства подстанции 330 кВ «Нахимовская». Для нас строительство этого объекта — одна из важнейших задач. Она позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов, создать необходимые мощности для новых жилых массивов, которые будут строиться по программам комплексного развития территорий», — рассказал М.Развожаев журналистам.

Подготовительные работы уже проведены, определено оптимальное местоположение подстанции — в районе села Штурмового между действующей подстанцией «Севастополь» и заводом железобетонных изделий. «Нахимовскую» подключат к электростанции «Балаклавская». Проект ведет госкомпания «Россети».

«Подстанция 330 кВ также позволит нам строить понижающие подстанции. В частности, по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя мы будем строить подстанцию 110 кВ «Фиолент», — объяснил губернатор.

Одна энергосистема

По данным Минэнерго, за последние четыре года — с 2021 по 2025 год — в Севастополе потребление электроэнергии увеличилось приблизительно на 6,5%, в Крыму — на 8,5%;

От надежности функционирования ТЭК Крыма и Севастополя зависит энергетика Херсона и Запорожья, как взаимосвязанных энергосистем.