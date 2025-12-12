Турист сорвался со скалы на пути к Храму Солнца

В Спасательную службу Севастополя поступил вызов: в районе скал Тышлар, известных как Храм Солнца, мужчина упал с высоты и нуждается в помощи. Турист сорвался с высоты около шести метров и повредил спину. Причиной происшествия стала неосторожность.

Спасатели, прибыв на место, зафиксировали шею пострадавшего воротником Шанца, уложили на носилки, перенесли к автомобилю и аккуратно довезли к месту, где его уже ждала бригада скорой помощи.

Спасательная служба Севастополя работает круглосуточно. Единый телефонный номер спасения — 112, телефоны спас-службы (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11.