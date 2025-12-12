Стрелецкий спуск будут расширять

На время ремонта движение транспорта будет изменено и на пл.Восставших.

Департамент архитектуры и градостроительства утвердил документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги на ул.Стрелецкий спуск.

Основные технические характеристики Стрелецкого спуска: протяженность реконструированного участка — 0,96 км. Планируемое число полос — от двух до четырех. Две полосы предусмотрено на участке увязки с пл.Восставших. Ширина проезжей части — 7,25-14,50 метров; ширина тротуаров — три метра.

Этот важный для транспортного трафика участок будут реконструировать в несколько этапов. Сначала для переустройства проезжей части закроют участок на пл.Восставших от Стрелецкого спуска до ул.5-я Бастионная. Выезд на пл.Восставших сузят. Существующую контактную троллейбусную сеть перемонтируют на временные гибкие поперечины.

На втором этапе закроют участок автодороги на пл.Восставших по четной стороне (со стороны «Чайки»). На третьем — по нечетной (со стороны Первой горбольницы). На четвертом этапе предусмотрена реконструкция контактной сети троллейбуса уже на расширенном Стрелецком спуске на постоянные опоры.

В границах запланированных работ перестроят пять участков сети водоснабжения и три участка канализации, переложат тепловые сети и бережно отнесутся к объектам культурного наследия, которых немало на реконструируемой территории.

Напомним, расширение Стрелецкого спуска проводится в связи со строительством тоннеля с ул.Пожарова на ул.Генерала Петрова.