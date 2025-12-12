Главная Новости

Стертую «зебру» обновили

Рябов Михаил

Прокуратура Севастополя обратила внимание Севавтодора на полностью стертую разметку пешеходного перехода, ведущего через подъездную дорогу к автозаправочной станции на Балаклавском шоссе, 7.

«Состояние разметки не соответствовало требованиям безопасности дорожного движения. Ее фактическое отсутствие создавало угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. Обязанность по содержанию указанного участка дороги возложена на государственное бюджетное учреждение «Севастопольский Автодор». Проведение прокурорской проверки побудило учреждение оперативно устранить допущенные нарушения. Разметка пешеходного перехода восстановлена», — сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

