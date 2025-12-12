Пообещали деревянные настилы

Строительство новой дороги на Античном проспекте пока не решило проблем прохода к школе через лужи и грязь.

На тротуарах нового проспекта уже устанавливают ограждения. Теперь, чтобы попасть в Инженерную школу, поликлинику или на остановку, людям придется обходить пустырь по улице Челнокова вокруг Динопарка. Но это почти километровый крюк! При этом по прямой здесь всего метров 70, но по грязи и лужам через пустырь.

«Мамы с колясками и с маленькими детьми, школьники, пожилые люди, инвалиды-колясочники и просто жители района вынуждены ходить по глине и лужам, где нет ни одной асфальтированной дороги. После этого приходится штурмовать насыпь, чтобы взобраться на новый тротуар», — говорят о проблеме жители района. А теперь из-за забора на тротуаре привычные тропинки будут недоступны.

Обсудить с «античными» жителями ситуацию 12 декабря приехал и.о. заместителя губернатора Павел Иено. Он объяснил собравшимся людям, что надо потерпеть. Установка защитных ограждений необходима для их же безопасности. После завершения строительства на новой дороге будет 12 пешеходных переходов, три из которых — со светофорами.

Тропы, по которым привыкли ходить местные жители, — охранная территория хоры Херсонеса. После археологических исследований там сделают историко-культурный променад, который объединит микрорайон.

В качестве временной меры П.Иено пообещал обустроить для прохода деревянные дорожки-настилы, как в Херсонесе. Но их необходимо согласовать с музеем-заповедником.

Строительство дороги на пр.Античный с тротуарами, велодорожкой и остановками находится в завершающей стадии. Ее должны сдать к 25 декабря. Настилами же займутся после.