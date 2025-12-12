ИнБЮМ стал Государственным научным центром

Это обеспечит приоритетную государственную поддержку для реализации масштабных научных программ института.

Присуждение такого статуса — официальное признание лидирующей роли ИнБЮМа в развитии морской биологии, экологии и смежных научно-технологических областей в масштабах страны. Высший уровень оценки подтверждает наличие уникальной исследовательской инфраструктуры, выдающихся компетенций и научных школ мирового класса, сообщила пресс-служба института.

ИнБЮМ стал первым учреждением на полуострове, удостоенным такого звания. Всего же в России 49 Государственных научных центров.