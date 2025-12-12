Без счетчика воды — заплатите в три раза больше

С 6 декабря действует постановление Правительства РФ №1871 от 25 ноября 2025 года, повышающее коэффициент при оплате за водоснабжение в ряде ситуаций. Нововведение направлено на стимулирование граждан к установке и своевременному обслуживанию приборов учета потребления воды.

Тройной повышающий коэффициент вместо полуторного будет применяться к жильцам, у которых отсутствует счетчик холодной воды. Плату за воду им насчитают не по базовому нормативу, а с трехкратным увеличением.

Такой же тройной коэффициент будет действовать при нарушении срока поверки счетчика. Если в течение трех месяцев собственник не поверит прибор учета, то начиная с четвертого — расчет будет вестись по нормативу с применением тройного коэффициента.

Также тройная плата будет выставляться тем потребителям воды, которые дважды и более раз отказались допустить представителей водоканала для подтверждения показаний счетчика.

«Если говорить простым языком, то в многоквартирных домах почти все квартиры оборудованы счетчиками учета потребления холодной воды. Но есть те, у кого он отсутствует и жители используют воду по нормативу. Норматив потребления в городе сейчас от 3,8 до 7 кубометров воды на одного человека. Например, в квартире без прибора учета живет большая семья, но прописан один человек — воды тратится много, а повышающий коэффициент, соответственно, применяется только на одного человека, то есть вместо того чтобы использовать условно 7 кубов в месяц квартира тратит 20. Чтобы рассчитать содержание общедомового имущества, в том числе расход воды, берутся показания общедомового прибора учета, вычитаются показания квартир и разница распределяется на всех жителей», — объяснила водную арифметику начальник надзорного управления Госжилнадзора Светлана Козак.

«Введение тройного коэффициента подчеркивает стремление государства к повышению энергоэффективности и ответственности граждан за рациональное использование ресурсов, а также к обеспечению прозрачности расчетов за коммунальные услуги», сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Раньше, если не установлен прибор учета холодной воды, плату за нее по нормативу умножали на 1,5. Теперь будут умножать на три. Практика такого повышенного коэффициента уже два года действует в Москве, где за это время количество квартир с приборами учета выросло с 80 до 90 процентов. Теперь меру распространили на всю страну.