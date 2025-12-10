Половину производства холодильного оборудования в РФ обеспечивает завод в Крыму

Завод холодильного оборудования в Красноперекопске производит порядка 50% промышленных холодильников в России, сообщил на брифинге министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

«Фабрика холодильного оборудования у нас экспортирует свою продукцию примерно в семь дружественных нам стран с одновременным открытием там сервисных центров. Сегодня указанное предприятие производит за смену порядка 120 холодильников для отрасли торговли. 50% холодильных ларей [в РФ] сегодня произведено в Республике Крым на одном из наших предприятий», — цитирует министра ТАСС.

В феврале 2023 года глава Госсовета региона Владимир Константинов сообщил о национализации крымских активов ряда иностранных бизнесменов и украинских банков, в том числе завода холодильного оборудования в Красноперекопске, конечным бенефициаром которого, по словам В.Константинова, являлся украинский бизнесмен Игорь Гуменной. В начале 2024 года сообщалось, что завод заключил контракты на один млрд рублей.

Красноперекопский завод холодильного оборудования UBC Сool занимал «второе место в мире по производству охладителей пива и других напитков», сообщалось на сайте предприятия до его национализации.