Переделку здания «Черноморца» в гостиницу обсудили еще раз

Перестройку здания бывшего конструкторского бюро в пятизвездочную гостиницу еще раз рассмотрели на заседании Градостроительного совета Севастополя. На этот раз на суд экспертов совета представили проект комплексного развития территории в границах: ул.Большая Морская, 1, ул.Воронина, 10 и пр.Нахимова, 19 и 21.

— Повторное обсуждение необходимо в рамках соблюдения процедуры, установленной правительством, чтобы можно было подготовить решение правительства Севастополя о комплексном развитии территории нежилой застройки в целях размещения гостиничной инфраструктуры, — пояснил журналистам уже после заседания заместитель губернатора Максим Жукалов. Он подчеркнул, что в целом представленная ранее концепция не изменилась.

Как рассказал главный архитектор эскизного проектирования АПБ «Основа» Илья Мордвинцев, на этот раз речь идет о функциональном наполнении и более детальной проработке технико-экономических показателей объекта.

Он напомнил, что здание ЦКБ «Черноморец» — объект культурного наследия (ОКН) и включает территорию, ограниченную площадью Лазарева, проспектом Нахимова и улицей Воронина.

— Были учтены все зоны с особым использованием территории, но ключевым и важнейшим элементом ограничений является статус ОКН. Он сохраняется при реализации КРТ. Предполагается его реставрация с приспособлением под гостиницу. Остальные здания на территории квартала демонтируются, с предложением новой застройки, — представил концепцию И.Мордвинцев.

По его словам, при общей сохранности прежних решений, будет построена новая трансформаторная подстанция с северной стороны участка.

Всего на рассматриваемой территории расположатся четыре основных корпуса: корпус 1 — это собственно здание «Черноморца», здесь будет пятизвездочный бутик-отель на 60 номеров. Корпус 2 — это комплекс сервисных апартаментов. Корпус 3 — новое здание гостиницы на 115 номеров по ул.Воронина, корпус 4 — бизнес-центр.

Комплексное развитие предполагают реализовать в два этапа: сначала реставрировать объект ОКН с приспособлением под гостиницу, затем застроить оставшуюся часть квартала.

— По транспортному обслуживанию участка проработаны все подъезды, разведены потоки, проработаны проезды сервисной и пожарной техники. Максимально постарались развести потоки гостей и обслуживания», — продолжил И.Мордвинцев.

В гостинице будет четыре основных входа: один — со стороны пл.Лазарева, два — со стороны пр.Нахимова, один (с разворотной площадкой) — со стороны ул.Воронина.

Разработчики в очередной раз пообещали бережно отнестись к культурному и историческому наследию, в том числе не превысив высотные отметки.

— В градостроительной композиции все предлагаемые объекты не выделяются, доминантой остается ротонда, объемы сохраняются. Здания по Воронина не превышают по высоте отметки 42,2 метра, что ниже ротонды исторического здания, имеющего отметку 46 м», — заверил И.Мордвинцев.

По проспекту Нахимова вместо существующего здания «Детского мира» будут строить четырехэтажные апартаменты в стилистике «Черноморца» и воссоздадут двухэтажный «Дом Кондакова». В процессе заседания совета были высказаны возражения по поводу функционального наполнения этого самого «дома».

— Нам там никакой частный офис не нужен. Чтобы общественная функция была у этого здания, оно для города делается. Пусть там будет ресторан или кондитерская, — высказал свое мнение губернатор Михаил Развожаев.

К слову, как раз в основном здании, на третьем этаже, со стороны пр.Нахимова, планируется большой ресторан на 80 мест. Обещают, что он будет доступен для горожан. В корпусе 3, помимо подземного паркинга, который закрывает обеспеченность машино-местами, разместят спа-комплекс.

В свете деликатного подхода в работе с ОКН разработчики пообещали обеспечить применение тех же материалов, что на здании ЦКБ «Черноморец».

— Переплеты окон сохраняются, планируется применить дерево для рам, но с использованием стеклопакетов, расстекловка также не будет меняться. Кровля будет фальцевая, какой она была в первоначальном проекте, — поддержал проектировщиков М.Жукалов.

Следующее обсуждение проекта проведут на заседании Архитектурно-художественного совета.