Несколько классов в школах закрыты на карантин

В Севастополе девять классов в восьми школах и шесть групп в детсадах закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

В Крыму закрыты 14 классов и 26 дошкольных групп в детских садах. Чаще всего заболеваемость отмечается у детей от 7 до 14 лет. В целом эпидситуация в регионе полностью под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.

В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболело 2648 человек, показатель заболеваемости на 10 тысяч/населения — 47,1, выше уровня предыдущей недели на 10,1%, но ниже уровня эпидпорога на 25,4.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.

И кишечная инфекция

В пятницу, 5 декабря, школу №43 закрыли на недельный карантин в связи с распространением у детей заболевания кишечной инфекцией.

«В целях недопущения распространения инфекции среди учеников постановлением Роспотребнадзора школа закрывается на карантин до пятницы, 12 декабря», — сообщил директор департамента образования Максим Кривонос.

Роспотребнадзор проверил в школе пищеблок, кабинеты и места общего пользования, в учреждении идут противоэпидемические мероприятия, помещения дезинфицируют.

М.Кривонос обратился к родителям школьников с просьбой дополнительно разъяснить необходимость соблюдать правила гигиены. В случае плохого самочувствия нужно не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские учреждения.