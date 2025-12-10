Исследуют, как правильно нырять

В СевГУ начали первое в России медицинское исследование хайдайверов — прыгунов в воду с большой высоты.

Команда Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ изучает, как ведет себя организм спортсмена в таких экстремальных условиях. Исследование сфокусировано на прыжках с высоты порядка 27 метров: врачи и ученые фиксируют, что происходит с телом спортсмена во время полета и в момент входа в воду. На этой базе готовятся рекомендации по технике выполнения элементов и безопасному приводнению, а также разрабатывается руководство по медицинскому обеспечению дисциплины, для которой пока почти нет формализованных регламентов, сообщается на сайте университета.

Исследование выполняет аспирантка по направлению «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация» на базе Центра спортивной медицины в Севастополе.

Это тот случай, когда аспирантский проект становится частью реальной системы безопасности спорта, а не остается абстрактной темой в каталоге диссертаций.

В 2027 году по результатам работы планируется защита кандидатской диссертации.

Прыгают с 2011 года

Международные соревнования по клиф-дайвингу впервые в Крыму провели в 2011 году. Спортсмены ныряли со скалы Ласточкино гнездо в Ялте. С 2016 года несколько лет подряд они прыгали со скалы Дива в Симеизе.

На Кубке мира по прыжкам в воду с экстремальных высот в 2019 и 2020 годах хайдайверы ныряли с вышки, установленной на набережной Ялты.

В Севастополе соревнования в рамках международного фестиваля «Крылья мира» прошли 31 июля 2022 года. Были заявлены 12 сильнейших хайдайверов из России, Испании, Бразилии, Чехии, Польши, Колумбии и других стран. На причале ЦСКА у Графской пристани установили 27-метровую конструкцию на плавучем кране. С нее спортсмены ныряли, выполняя невероятные трюки в воздухе.