Для изготовления окопных свечей очень нужны жестяные банки

Волонтеры 11-й Береговой батареи просят севастопольцев не выбрасывать пустые консервные банки объемом 200-250 мл, а передать для изготовления окопных свечей. Такие элементарные обогреватели очень нужны нашим бойцам!

Более трех лет группа активистов во главе с руководителем общественной организации «Севастопольское общество содействия 11-й Береговой батарее» Владимиром Семеновым изготавливает для фронта окопные свечи. В этом году волонтеры неожиданно столкнулись с дефицитом жестяных банок (200-250 мл), которые используются для заливки.

Многие кафе и столовые, которые раньше помогали общественникам тарой, теперь закупают консервы в банках бо́льшего размера. А молодые менеджеры предприятий общепита, где такие банки еще есть, в помощи не отказывают, но обещания не исполняют.

— Столкнулся с полным непониманием проблемы: речь идет о пунктах питания, где присутствует коллектив молодых людей. Разговариваю с администрацией, вроде всё понимают, кивают, говорят: «А как же!..» Но... — сетует В.Семенов.

Волонтер просит всех, у кого на праздники и до праздников соберется с десяток и более жестяных банок или есть выход на «поставщика» использованных банок, связаться с ним по телефону +7 (978) 748-00-69.

В зоне СВО уже выпал снег, и «блиндажные свечи» очень нужны нашим бойцам!