Автобус №30 будет заезжать в 5-й микрорайон

С 1 января 2026 года маршрут №30 «ул. Адмирала Фадеева – пл. Нахимова» изменит схему движения. Автобусы от остановки «Улица Колобова» на ПОР будут следовать в прямом и в обратном направлении по улице Колобова, Столетовскому проспекту и улице Шевченко.

Департамент транспорта обещает до открытия медицинского учреждения обустроить рядом с ним новую остановку и пешеходный переход.