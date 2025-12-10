Адмиралу Моисееву присвоено звание адмирала флота

Как написал в соцсетях в поздравлении губернатор Севастополя Михаил Развожаев, звание «Адмирал флота» было присвоено впервые с 2006 года и подчеркивает важность Военно-Морского Флота для нашей страны».

А.Моисеев в 2018-2019 годах был командующим Черноморским флотом, затем — командующим Северным флотом, а в 2024 году назначен главнокомандующим ВМФ РФ. Он участвовал в 13 дальних походах и боевых службах, включая операции подо льдами Северного полюса. Под его руководством успешно проводились испытания новейшего оружия и стрельбы баллистическими ракетами.

63-летний А.Моисеев — Герой России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.