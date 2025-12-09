Выданные порубочные билеты почему-то не реализуются вовремя

«Мы указываем коллегам из Управляющих компаний (УК) на необходимость в кратчайшие сроки и в обязательном порядке реализовывать порубочные билеты», – так директор городского департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова ответила на вопрос депутата Вячеслава Камзолова о сложностях, которые, по его сведениям, возникают у УК при оформлении порубочных билетов.

— Некоторые управляющие компании жалуются на задержку вашим департаментом выдачи порубочных билетов, — обратился он у Ю.Гавриловой после ее доклада на заседании в заксобрании 9 декабря.

В ответ Ю.Гаврилова заверила, что процедура получения порубочного билета сейчас максимально упрощена: они выдаются быстро.

— Получить их не сложно. Но, насколько показывает наша аналитика, не все порубочные билеты вовремя реализуются Управляющими компаниями. Мы организовываем совещания, где разъясняем и ставим на контроль такие ситуации. В первую очередь, это касается аварийных деревьев в преддверии осеннего периода, когда ветры и возможно падение деревьев, — ответила Ю.Гаврилова.

Она также заверила, что эта информация каждый раз актуализируется.