Вуз Севастополя планирует начать обучение ординаторов

Севастопольский государственный университет планирует начать обучение по первым программам ординатуры в 2027 году, что даст региону дефицитных узких специалистов.

Такую информацию сообщил ТАСС директор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского государственного университета Дмитрий Кадочников.

В феврале президент РФ Владимир Путин указал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, что мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в регионе почти в два раза меньше по количеству посещений, чем в среднем по стране, и поручил заняться этим вопросом вместе с федеральными органами власти. Градоначальник в ответ отчитался, что медицинскую помощь планируется сделать более доступной для горожан за счет строительства новых учреждений и привлечения врачей из других регионов, а также обучения специалистов в СевГУ.

«Проектно, начнем лицензировать программы ординатуры в следующем году, скорее всего во второй половине. Стало быть, запуск этих ординатур будет в 2027 году. Первый набор, как правило, внебюджетный. Наши студенты направления «Лечебное дело» к этому моменту еще не выпустятся (первый выпуск пройдет в 2029 году — прим.ТАСС), и в первые потоки ординатуры ждем ребят из других регионов — со всей страны», — рассказал Д.Кадочников.

По его словам, в числе первых планируется открыть ординатуры для подготовки терапевтов и врачей общей практики, хирургов и нейрохирургов, но также прорабатывается вопрос о запуске в первой волне программ по дерматовенерологии и инфекционным болезням.

«Что касается нейрохирургии — это удивительно, я даже не думал, что мы вообще здесь можем открыть ординатуру по нейрохирургии, так как нейрохирургов на все здравоохранение Севастополя чуть ли не 20 человек. А ведь ординатура — это не только пакет документов и лицензирование. Это наставник, который обладает необходимым профессиональным уровнем и для которого на годы обучения ординаторы становятся как дети, который готов вкладываться в них, обучать, тратить силы и время. И вот, в городской больнице №1, где шикарная команда по этому профилю, заведующий нейрохирургическим отделением обладает и всеми необходимыми компетенциями, и желанием обучать будущих специалистов. И в этой связи мы просто обязаны запустить, лицензировать ординатуру по этому профилю», — подчеркнул директор института.

Возможности целевого обучения

Д.Кадочников уточнил, что план открытия программ ординатуры прорабатывается с учетом запроса городского департамента здравоохранения: врачей какой специализации не хватает в Севастополе.

«Рассчитываем, что спустя какое-то время в ординатуре появятся не только платные, но и бюджетные места, которые со следующего года становятся на 100% целевыми — то есть после выпуска врач обязан отработать три года в определенных учреждениях. Сейчас департамент здравоохранения Севастополя оплачивает такое обучение, но в других городах — от Симферополя до Москвы и Санкт-Петербурга. А с другой стороны, многие студенты «Лечебного дела» в нашем институте учатся как раз по целевым договорам», — сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что недавно Президент подписал закон об обязательных отработках для врачей-выпускников — обязанность заключения целевых договоров будет распространяться только на бюджетное образование по программам ординатуры. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

