В календаре от «Архитектуры Севастополя» — редкие фотографии

Календарь на 2026 год содержит 12 снимков авторства Константина Колпакчеева — фотографа, который постоянно жил и работал в Севастополе во второй половине 19 века.

Об этом рассказал составитель нового календаря, севастопольский историк, краевед и автор паблика «Архитектура Севастополя» Степан Самошин.

Что на фото

Использованные для календаря фотографии можно разделить на два типа: объекты и панорамные виды. К первым относятся снимки с изображением Графской пристани, Петропавловской церкви, других объектов в центре города. Но есть и видовые фото, сделанные с определенных знаковых точек.

— Эти фотографии очень ценны как исторический источник. Например, Колпакчеев несколько раз, с определенными временными промежутками, фотографировал тогда еще строящуюся усыпальницу адмиралов — Владимирский собор. При сопоставлении этих снимков, видно, как менялся город, — поделился С.Самошин.

Кроме того, фотограф запечатлел Инкерман, Херсонесский монастырь, Балаклаву... Есть снимки, сделанные за пределами Севастополя: Чуфут-Кале, Байдарские ворота...

Кто такой Колпакчеев

Как предполагает С.Самошин, Колпакчеев — видоизмененная фамилия. Скорее всего, в первоначальном виде, она звучала по гречески, как Колпакчи. Паспарту он подписывал иначе: Колпакчеев или Колпакчиев.

Фотограф умер в 1894 году, но, похоже, последние лет 10 своей жизни, он уже не снимал. Фотографий этого периода С.Самошину не попадалось.

По словам краеведа, фотографии Колпакчеева есть в Музее обороны Севастополя, возможно и в Музее Черноморского флота. Очень редко снимки этого автора «всплывают» на каких-то аукционах.

Известно также, что в Севастополе у Колпакчеева было ателье, где он делал портреты. Еще одна немаловажная деталь: он был фотографом высочайшего двора и имел право на своих паспарту размещать герб Российской империи.

Где и как купить календарь

Однако вернемся к календарю. Каждая страница сопровождается краткими комментариями к изображениям. По традиции календарная сетка включает как государственные, так и севастопольские праздники. Календарь напечатан на плотной мелованной бумаге формата А3. Стоит он 1000 рублей.

Купить уникальное издание можно будет в пятницу 12 декабря в кафе «Безумное чаепитие» (ул.Большая Морская, 12, вход со стороны Комсомольского парка). Есть вариант заказать доставку по почте, доплатив еще 200 рублей. Пишите С.Самошину в мессенжер Вконтакте vk.com/im?sel=-28965738.

Авторы-составители также проводят акцию: при покупке календаря вместе с картой-путеводителем «Севастополь-1910» — скидка 200 рублей от общей суммы или бесплатная отправка почтой.