Следком предъявил обвинение военпреду за взятку от «Крым-авто»

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностного лица по контролю за выполнением государственных контрактов Владимира Куимова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 285.4 УК РФ)», — сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Следствием установлено, что в 2022 году между государственным заказчиком и ООО «Крым-авто» заключены многомиллионные контракты по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на территории Республики Крым. Контроль за условиями выполнения контрактов возлагался на В.Куимова.

В 2022–2024 годах военпред получил от управляющего ООО «Крым-авто» взятку в размере 380 тысяч рублей за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были.

«По ходатайству военного следователя Куимову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается», — заключили в ГВСУ.