Премьером балетной труппы Севастопольского оперного театра назначен Дмитрий Соболевский

Севастопольский государственный театр оперы и балета объявил о назначении на должность премьера балетной труппы Дмитрия Соболевского. На официальном сайте театра сообщается, что назначение можно считать началом формирования балетной труппы.

Художественный руководитель балета театра Ксения Рыжкова характеризует нового премьера, как одного из лучших артистов современного российского балета. Д.Соболевский — лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатель премии Мэра Москвы.

Он родился в Норильске. В 2010 году окончил Красноярский государственный хореографический колледж. После был принят в труппу Красноярского государственного театра оперы и балета в качестве ведущего солиста. В 2012–2023 годах был солистом Московского академического музыкального театра им.Станиславского и Немировича-Данченко.

Д.Соболевский ранее сотрудничал с севастопольским театром в статусе приглашенного солиста. В его активе — исполнение главных партий в балетах «Грозовой перевал» и «Поликушка».

В театре также напомнили о продолжении конкурсного отбора артистов балета для формирования основной труппы. Прием заявок продлится до 30 декабря.