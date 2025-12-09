Появятся новые и изменятся старые автобусные маршруты

О грядущих переменах в работе общественного транспорта рассказал директор департамента транспорта Севастополя Станислав Таматаев. 9 декабря он отчитывался о работе своего департамента в 2024 году перед депутатами заксобрания.

По словам чиновника, с введением в строй поликлиники на ул.Молодых строителей нагрузка на два автобусных маршрута №83 и №84, которые связывают 5-й микрорайон с другими районами города, значительно возрастет.

Новое медучреждение будет обслуживать до 40 тысяч севастопольцев, проживающих в Гагаринском районе. Предусматривая будущие нагрузки, департамент транспорта со следующего года планирует изменить схему маршрута автобуса №30. Его обслуживают машины большой вместимости. Теперь они будут ходить с ул.Колобова на Столетовский проспект через улицу Молодых строителей.

Также руководитель дептранса сообщил, что в связи с участившимися воздушными тревогами и ежедневными перекрытиями рейда, необходим постоянный автобусный маршрут, связывающий Северную сторону с центром города.

— За три месяца — с 1 сентября до 30 ноября рейд закрывался 132 раза. По большому счету он закрывается на 2-2,5 часа практически каждый день. Эта статистика говорит, что маршрут из временного надо переводить в постоянный. Мы либо создадим отдельный маршрут, либо продлим маршрут №92 от Инкермана до площади Захарова. Оба варианта сейчас прорабатываем, ищем источники финансирования. Надеюсь, в следующем году мы этот вопрос решим, — пообещал С.Таматаев.

В будущем году может улучшиться и транспортное обеспечение района 1-го отделения Золотой балки. Там построили новый современный клуб культуры. Некоторые мероприятия в нем завершаются после 21.00, а последний автобус уходит в город в 20.30. С.Таматаев пообещал синхронизировать работу транспорта с работой культурного учреждения.