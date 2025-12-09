Озеленяют улицы Гоголя, Семипалатинскую и Фадеева

Эти улицы планируется озеленить до конца 2025 года, о чем 9 декабря на заседании в Законодательном собрании сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

«В текущем 2025 году в рамках проведения акции мы взяли на себя три мероприятия. В настоящее время мы озеленяем улицу Гоголя. Это новый для нас опыт – мы всегда работали в лесах, впервые мы озеленяем территорию города. Прямо вот сегодня, завтра, послезавтра и так далее, до конца года», – сказала Ю.Гаврилова.

Кроме улицы Гоголя, она назвала улицы Семипалатинскую и Фадеева, их также озеленяют силами Севприроднадзора.

Она также сообщила, что ГБУ «Парки и скверы» в настоящее время выполняют работы по озеленению улицы Ленина, они же будут проводить замену зеленых насаждений в парке «Учкуевка».