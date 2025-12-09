На пляжах Северной стороны минимизируют оползни

Об этом сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова, отвечая на вопрос депутата Законодательного собрания Вячеслава Камзолова на заседании 9 декабря.

В.Камзолов поинтересовался, ведется ли поиск новых пляжных зон на Северной стороне в рамках рекреационного развития этих территорий. По его словам, поиск новых пляжей особенно важен из-за активной оползневой ситуации в этом районе.

«Турист целенаправленно поедет к нам в Севастополь. Чтобы были уже подготовленные и включенные в реестр пляжи», – обратился к Ю.Гавриловой В.Камзолов.

«Мы ведем работу с операторами действующих пляжей, они являются нашими водопользователями. Мы заключаем с ними договоры о водопользовании, где обязательно оговариваем условия, на которых они проводят работу по поддержанию пляжей и прилегающей акватории», – ответила Ю.Гаврилова.

Она отметила, что благодаря совместной работе Севприроднадзора и волонтеров удалось сохранить пляжи Северной стороны, очистив их от мазута, без последствий для экологии региона.

«Концепция берегозащиты, которая была разработана к моменту принятия Генплана города включала в себя и мероприятия по сохранению действующих пляжей и по минимизации опасных биологических процессов, то есть оползней. Поэтому такая всесторонняя работа организована и направлена на сохранение существующих пляжей и на организацию новых пространств для отдыха», – ответила Ю.Гаврилова.